Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : les qualifiés Avec l'annulation de quasiment tous les championnats européens, les clubs qui ont terminé premier de la saison régulière sont qualifiés pour la CHL 2020-2021 ainsi que les mieux classés de la saison régulière Source : championshockeyleague.com la rédaction Posté par Hockey Hebdo le 17/03/2020 à 17:00 Tweeter Vainqueurs des saisons régulières



France : Brûleurs de Loups de Grenoble

Allemagne : Red Bull Munich

Autriche : Red Bull Salzburg

Danemark : Aalborg Pirates

Finlande : Kärpät Oulu

Norvège : Stavanger Oilers

Pologne : GKS Tychy

R.Tchèque : Bílí Tygři Liberec

Suède : Luleå Hockey

Suisse : ZSC Lions Zurich



Vainqueur de la CHL : Frölunda Indians (Suède)

Vainqueur de la Continental Cup IIHF : SønderjyskE Vojens (Danemark)



Les autres qualifiés sont :



Allemagne : Eisbären Berlin, Adler Mannheim, Straubing Tigers

Autriche (EBEL) : Vienna Capitals

Italie (EBEL) : HC Bolzano

Finlande : Tappara Tampere, Lukko Rauma, Ilves Tampere

R.Tchèque : Oceláři Třinec, Sparta Prague

Suède : Skellfteå AIK, Färjestad Karlstad, Rögle Ängelholm

Suisse : EHC Biel-Bienne, EV Zug, Genève-Servette, HC Davos



Les places pour Biélorussie, le Royaume-Uni et la Slovaquie n'ont pas encore été attribuées.



Pour rappel, la Suède et la Suisse ont 5 places, l'Allemagne et la Finlande ont 4 places, l'Autriche et la R.Tchèque ont 3 places, les autres pays ont une place, soit un total de 32 places (8 groupes de 4).











