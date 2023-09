Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Les scores enflent Les favoris Finlandais et Suisses ont cogné fort dans cette deuxième journée de CHL Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 03/09/2023 à 09:47 Tweeter Stavanger Oilers - Växjö Lakers : 6-7 TAB

Tappara Tampere - Belfast Giants : 6-0

ERC Ingolstadt - Färjestad BK : 3-2

HC Košice - Genève-Servette : 2-3

EHC Bienne - HC TWK Innsbruck : 6-1

Bolzano Foxes - Ilves Tampere : 1-7

Rouen Dragons - Pelicans Lahti : 3-8



Ralentissement pour les Suédois en deuxième journée. Växjö a peiné en déplacement en Norvège et ne l'emporte qu'aux tirs au but. Färjestad s'incline même en Bavière et les panthères noires restent sur le podium. Elles sont justes derrière, Bienne net vainqueur des requins et qui signe aussi sa deuxième victoire à domicile. Les Ilves sont en tête de la ligue après un deuxième succès, terrible celui là en Italie. Le Tappara, champion en titre se rassure devant ses partisans. Tout comme Genève vainqueur sur le fil à Košice. Pas de miracle à l'Ile Lacroix, où les Dragons ont été cuits par les Pelicans.

La deuxième journée se termine ce soir.



© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur