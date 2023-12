Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Les Suisses et Färjestad Genève et Rapperswil-Jona l'emportent à domicile, Färjestad domine son rival suédois Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 05/12/2023 à 22:15 Tweeter Färjestad BK : 3-4

Genève-Servette - Växjö Lakers : 4-1

Rapperswil-Jona Lakers - Vítkovice Ridera : 2-1



Skellefteå AIK -: 3-4- Växjö Lakers : 4-1- Vítkovice Ridera : 2-1 Genève cartonne à domicile Växjö et prend une belle option pour la qualification vers le dernier carré. Dans cette belle démonstration de force, Berni et Praplan comptent deux points pour les grenats.

Rapperswil-Jona s'impose également à domicile mais d'un seul but d'écart face à Vítkovice. Un avantage qu'il faudra batailler pour tenir en République tchèque la semaine prochaine.

Färjestad s'impose à Skellefteå dans le quart suédois de la CHL. Une victoire d'un but à l'extérieur, prometeuse pour la suite. Cependant les verts peuvent nourrir des regrets, eux qui menaient 4-1 à l'entame du dernier vingt grâce notamment à un doublé d'Ejdsell et deux points également pour Kellman. L'AIK évite la rouste à domicile avec deux buts en fin de partie et réduit l'addition dans l'espoir de retourner la série à Karlstad la semaine prochaine.











