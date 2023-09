Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Les Tchèques rebondissent Le Dynamo et Vítkovice assurent. Les Allemands l'emportent également tout comme le Lukko Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 03/09/2023 à 21:03 Tweeter München Red Bulls : 0-2

Mannheim Adlers - Salzburg Red Bulls : 3-2

Ålborg Pirates - Lukko Rauma : 2-6

Vítkovice Ridera - Rapperswill-Jona Lakers : 4-1

Skellefteå AIK - Dynamo Pardubice : 3-4



Les Tchèques vont mieux dans cette fin de deuxième journée. Le Dynamo remporte une belle victoire en Suède à Skellefteå. Čerešňák et Dvořák inscrivent deux points dans la partie. Premier succès de la CHL pour Pardubice. Vítkovice assure une deuxième victoire en deux matchs avec un probant succès contre les Lakers.

Par contre les Oceláři se sont encore inclinés à domicile sans parvenir à marquer face à München qui signe son premier succès de la saison. Niederberger blanchit avec 24 arrêts. Belle soirée pour les clubs allemands puisque les Adlers ont encore gagné à domicile face à Salzburg. Pourtant ils se sont fait peur en menant 3-0 pendant 57 minutes avant que les Autrichiens ne marquent deux buts coup sur coup en toute fin de match, ils ne parviendront pourtant pas à recoller.

Lukko qui avait eu du mal à domicile contre Belfast a fait bien mieux au Danemark en s'imposant très largement. Reunanen termine la partie avec quatre points.



Classement après deux journées :

Ilves Tampere : 6 pt s EHC Bienne : 6 pts Lukko Rauma : 6 pts ERC Ingolstadt : 6 pts Mannheim Adlers : 6 pts Tappara Tampere : 5 pts Växjö Lakers : 5 pts Vítkovice Ridera : 5 pts München Red Bulls : 4 pts Skellefteå AIK : 3 pts Pelicans Lahti : 3 pts Färjestad BK : 3 pts Dynamo Pardubice : 3 pts HC TWK Innsbruck : 3 pts Genève-Servette : 3 pts Rapperswill-Jona Lakers : 2 pts Stavanger Oilers : 1 pt Oceláři Třinec : 1 pt Ålborg Pirates : 1 pt HC Košice : 0 pt Salzburg Red Bulls : 0 pt Rouen Dragons : 0 pt Bolzano Foxes : 0 pt Belfast Giants : 0 pt











