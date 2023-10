Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL : Rouen (Les Dragons) Hockey sur glace - CHL : Mannheim - Rouen Le rencontre tiers par tiers Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 11/10/2023 à 20:56 Tweeter



1er Tiers

Domination des allemands qui marquent sur un jeu de puissance avant la fin de la deuxième minute sur un tir dévié par Chaikachvili du patin qui trompe Pintaric, puis marque un second but sur un débordement coté droit et un centre en retrait pour l'attaquant seul dans le slot.

Un jeu de puissance pour Rouen sera hyper prolifique avec deux but coup sur coup signé par le capitaine Lampérier qui juste devant le gardien en profite.

Fin de ce tiers sur le score de 2 - 2 et tout reste possible.





2ème Tiers

Tiers bien plus équilibré que le premier. Mannheim bien qu'ayant joué deux fois deux minutes coup sur coup n'aura pas trouvé la faille dans la muraille Pintaric. Rouen lui aussi en jeu de puissance malgré une occasion en or ou Tomasino seul devant le portier des aigles ne put le tromper. Lorsque les deux formations sont en nombre égal Rouen se montre entreprenant et titille le gardien adverse. Bien sur les allemands dominent le plus souvent.

Fin du second tiers toujours 2 à 2. 1er TiersDomination des allemands qui marquent sur un jeu de puissance avant la fin de la deuxième minute sur un tir dévié par Chaikachvili du patin qui trompe Pintaric, puis marque un second but sur un débordement coté droit et un centre en retrait pour l'attaquant seul dans le slot.Un jeu de puissance pour Rouen sera hyper prolifique avec deux but coup sur coup signé par le capitaine Lampérier qui juste devant le gardien en profite.Fin de ce tiers sur le score de 2 - 2 et tout reste possible.2ème TiersTiers bien plus équilibré que le premier. Mannheim bien qu'ayant joué deux fois deux minutes coup sur coup n'aura pas trouvé la faille dans la muraille Pintaric. Rouen lui aussi en jeu de puissance malgré une occasion en or ou Tomasino seul devant le portier des aigles ne put le tromper. Lorsque les deux formations sont en nombre égal Rouen se montre entreprenant et titille le gardien adverse. Bien sur les allemands dominent le plus souvent.Fin du second tiers toujours 2 à 2. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur