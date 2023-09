Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Nouveaux tôliers Växjö prend les commandes de la CHL devant les Ilves, les Allemands de München et Mannheim suivent bien. Premier succès de la saison pour Třinec et Rapperswil-Jona Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 10/09/2023 à 21:21 Tweeter Ilves Tampere - Vítkovice Ridera : 3-2 TAB

Rauman Lukko - Mannheim Adlers : 0-6

Pelicans Lahti - Oceláři Třinec : 1-3

Växjö Lakers - EHC Bienne : 4-0

Rapperswil-Jona Lakers - HC Košice : 5-2

München Red Bulls - HC TWK Innsbruck : 9-2

Färjestad BK - Ålborg Pirates : 8-0



- Vítkovice Ridera : 3-2 TABRauman Lukko -: 0-6Pelicans Lahti -: 1-3- EHC Bienne : 4-0- HC Košice : 5-2- HC TWK Innsbruck : 9-2- Ålborg Pirates : 8-0 Les Ilves maintiennent leur invincibilité sur le fil mais perdent la première place de la CHL après un succès aux tirs au but face à Vítkovice.

En effet, Växjö prend la tête de la CHL après un net succès contre Bienne. Kossila inscrit trois points tandis que Larmi blanchit avec 28 arrêts.

München avec un tonitruant succès face au Tiroler Wasserkraft grimpe sur le podium. Dans ce succès très offensif, Ortega termine à cinq points ! Blum, Kastner et Smith en comptent quatre.

Mannheim frappe les esprits en s'imposant de manière triomphale à Rauma et en détruisant l'invincibilité du Lukko. Bruckmann blanchit avec 30 parades.

Färjestad leur emboite le pas après avoir pulvérisé les Pirates. Les Danois complètement surclassés n'ont lancé que 15 petites fois sans parvenir à marquer.

Premier succès pour les Oceláři qui l'emportent avec confiance à Lahti. Les métallurgistes se rapprochent des places qualificatives.

Rapperswil-Jona remporte aussi sa première victoire en enfonçant un peu plus Košice avec deux points de Wetter.

La CHL prend une longue pause puisque la cinquième journée de compétition aura lieu le mois prochain, le 10 octobre.



Classement après trois journées :

Växjö Lakers : 11 pts Ilves Tampere : 11 pt s München Red Bulls : 10 pts Mannheim Adlers : 10 pts Färjestad BK : 9 pts Genève-Servette : 9 pts Dynamo Pardubice : 9 pts Lukko Rauma : 9 pts ERC Ingolstadt : 9 pts Tappara Tampere : 7 pts Skellefteå AIK : 6 pts Pelicans Lahti : 6 pts EHC Bienne : 6 pts Vítkovice Ridera : 6 pts HC TWK Innsbruck : 6 pts Rapperswill-Jona Lakers : 5 pts Oceláři Třinec : 4 pts Salzburg Red Bulls : 3 pts Belfast Giants : 3 pts Rouen Dragons : 3 pts Stavanger Oilers : 1 pt Ålborg Pirates : 1 pt HC Košice : 0 pt Bolzano Foxes : 0 pt © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur