Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Pardubice et München gagnent München à domicile et Pardubice à l'extérieur ont remporté les derniers matchs aller de la ligue des champions Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 15/11/2023 à 23:08 Tweeter Dynamo Pardubice : 1-3

München Red Bulls - Genève-Servette : 3-2



Ilves Tampere -: 1-3- Genève-Servette : 3-2 München s'impose à domicile avec une longueur d'avance sur le champion suisse, Genève. Un excellent début de match des Red Bulls leur permet de mener 2-0 après 5 minutes de jeu avec deux buts inscrits en l'espace d'une minute. Malgré une large domination, les Bavarois ne peuvent creuser leur avance et ils se font même peur en fin de partie avec un retour au score du GSHC. C'est avec un avantage d'un point que München devra essayer de conforter sur les bords du lac Léman la semaine prochaine.

Le Dynamo lui s'impose avec deux buts d'écart et à Tampere qui plus est face aux Ilves. Un premier tiers équilibré voyait les deux équipes se séparer sur un score nul d'un but partout. Dès la reprise du tiers médiant, Zohorna donnait l'avantage aux chevaux. Ceux-ci poussent et Radil inscrit son deuxième but de la partie pour doubler l'avance visiteuse. Les lynx peinent à hausser le ton et s'inclinent logiquement, ils seront contraints à l'exploit sur les bords de l'Elbe. Pardubice a fait le plus dur et devra gérer à domicile la semaine prochaine. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











