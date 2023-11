Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Pas de surprise Pardubice, Växjö, Skellefteå, Vítkovice, Färjestad et Rapperswil-Jona se qualifient pour les quarts de finale sans surprise Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 21/11/2023 à 21:51 Tweeter

Skellefteå AIK - Oceláři Třinec : 5-2 (aller 3-4)

Växjö Lakers - ERC Ingolstadt : 3-3 (aller 4-1)

Vítkovice Ridera - Pelicans Lahti : 1-1 (alller 3-0)

Färjestad BK - EHC Bienne : 6-4 (aller 5-3)

Mannheim Adlers - Rapperswil-Jona Lakers : 1-3 (aller 1-4)



Dynamo Pardubice - Ilves Tampere : 2-2 (aller 3-1)- Oceláři Třinec : 5-2 (aller 3-4)Växjö Lakers - ERC Ingolstadt : 3-3 (aller 4-1)Vítkovice Ridera - Pelicans Lahti : 1-1 (alller 3-0)- EHC Bienne : 6-4 (aller 5-3)Mannheim Adlers -: 1-3 (aller 1-4) Le Dynamo et Vítkovice sont les deux équipes tchèques qui continuent leur trajet en CHL en se qualifiant pour les quarts. Vainqueurs tous deux à l'aller en Finlande (sur forfait pour Vítkovice), ils n'ont eu besoin que d'un match nul pour se qualifier.

Match nul suffisant également pour Växjö qui s'était largement imposé à l'extérieur.

Skellefteå qui s'était incliné d'un but en République tchèque, s'est bien repris à domicile avec une large victoire contre Třinec grâce à un triplé de Lindholm. La qualifcation est donc acquise pour les Suédois.

Färjestad, troisième club suédois en lice, se qualifie également aux dépends de Bienne. Déjà vainqueur en Suisse, le BK le déjoue également à domicile avec trois points de Nygard et Johansson.

Rapperswil-Jona qui l'avait emporté à domicile remet le couvert à Mannheim et se qualifie pour les quarts avec brio. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur