Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Pas de surprise Larges vainqueurs à l'aller, Färjestad et Zurich se qualifient pour la grande finale de la CHL Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 21/01/2025 à 22:30 Tweeter Färjestad BK - Sparta Praha : 4-2 (6-2)

Zürich - Genève-Servette : 3-3 (6-1)



Färjestad qui s'était imposé largement avec quatre buts d'écart à Praha n'avait plus qu'à gérer sa large avance à domicile. Le FBK a fait mieux que ça en s'imposant encore avec deux longueurs d'avance contre le Sparta avec quatre buteurs différents. Cependant Kellman a compté deux points. Färjestad rejoint sa première finale européenne. Par contre comme chaque année depuis la création de la CHL en 2014, il y aura un club suédois en finale.

Genève a un peu sauvé l'honneur à Zurich en arrachant le match nul au retour mais après la déculottée subie à domicile, le champion européen en titre est éliminé. Les Lions ont mené jusqu'à 3-1 mais les visiteurs sont parvenus à égaliser au dernier vingt. Première finale européenne pour Zurich.



La finale qui aura une affiche inédite se disputera le 18 février à Karlstad. © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











