Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Premières défaites et premières victoires Tappara et Ingolstadt subissent leur premier revers tandis que Salzburg et les Giants s'imposent pour la première fois. Genève prend les commandes suivi de près par le Dynamo Pardubice Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 10/09/2023 à 09:24

Skellefteå AIK : 3-5

Dynamo Pardubice - ERC Ingolstadt : 6-1

Genève-Servette - Rouen Dragons : 9-1

Belfast Giants - Bolzano Foxes : 4-0

Salzburg Red Bulls - Stavanger Oilers : 5-2





Le Tappara champion en titre, un peu sur la réserve en ce début de compétition restait toutefois invaincu. Il a été battu à domicile par Skellefteå qui rebondit enfin après deux revers de suite. Lindholm et Lindström ont inscrit trois points chacun !

Fin de série aussi pour Ingolstadt laminé en République Tchèque par le Dynamo. Dans cette démonstration de force, Sedlák marque trois points et Cienciala deux buts pour les chevaux qui remontent au quatrième rang.

Pas de deuxième exploit miraculeux pour Rouen qui a été pulvérisé à Genève. Haščák est le seul à sauver l'honneur rouennais. En face le Servette a inscrit neuf buts dont deux pour Pouliot qui termine avec trois points comme Filppula et Richard. Avec cette victoire XXL le GSHC prend provisoirement la tête de la compétition.

Premier succès de la CHL pour Belfast qui triomphe nettement à domicile de Bolzano, bon dernier du championnat désormais. Tedesco inscrit deux buts pour les Giants tandis que Beskorowany blanchit avec 28 arrêts.

Salzburg remporte également sa première victoire à domicile en surclassant les Oilers toujours sans victoire. Rapidement devant au score les Red Bulls ont ensuite tenu le choc quand Stavanger a surdominé le dernier tiers ne pouvant réduire l'écart.











