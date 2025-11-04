Ilves - Luleå : 0-3 (2-3)

KalPa - Brynäs : 2-3 (1-5)

Frölunda - Ingolstadt : 2-2 (3-1)

Zoug - Lukko : 3-0 (1-3)

Luleå qui s'était imposé d'une longueur à domicile devait assurer à l'extérieur contre Ilves qui pouvaient renverser la vapeur. Après quarante minutes sans but tout restait possible. O'Neill en powerplay ouvre la marque pour les Suédois, la mise est doublée peu après. Les locaux dos au ravin sortent très tôt leur gardien mais encaissent un troisième but en cage vide qui scelle leur élimination. Ward blanchit avec 29 arrêts.

Brynäs qui s'était imposé en fanfare à domicile n'a pas tremblé à l'extérieur et s'impose aussi grâce notamment à un doublé de Norlinder. KalPa ne peut sauver l'honneur et quitte la compétition.

Frölunda qui s'était imposé confortablement en Bavière à l'aller, se contente d'un match nul contre Ingolstadt pour rejoindre le dernier carré avec ses deux autres compères suédois. Alors que les locaux ouvrent le score au début du deuxième vingt, les panthères noires marquent deux fois de suite et mènent jusqu'au bout mais il leur faut un deuxième but pour aller aux prolongation. L'ERC sort alors son gardien, Lindholm égalise dans le but vide.

Zoug mal embarqué dans les quarts de finale renverse le Lukko grâce notamment à un doublé de Hofmann et un blanchissage de Genoni.



Programme des demi-finales :



Frölunda - Brynäs :

Luleå - Zoug