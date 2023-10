Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL : Rouen (Les Dragons) Hockey sur glace - CHL : Rouen - Ilves, Héroïques dragons Dernier match de CHL pour les dragons Source : Média Sports Loisirs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 18/10/2023 à 22:18 Tweeter "Finir avec les honneurs" c'est la phrase des joueurs et du staff du RHE pour cette dernière rencontre de CHL avec la réception du 3ème du dernier championnat de finlande Ilves. Déjà éliminés de la phase finale, faire bonne figure pour le hockey français, c'est ce qu'il ressort du groupe normand.



1er tiers



Il ne fallait pas arriver en retard à la rencontre puisque au bout de 41 seconde Rech trouvait déjà le chemin des filets. Il est imité deux minutes plus tard par Vigners. Par la suite le finlandais tentent de revenir au score mais ils buttent sur une défensive agressive et un Pintaric en etat de grâce.

Rouen même donc 2 à 0 à la fin du 1er tiers mais il reste encore 40 minutes.



2ème tiers



Un second tiers qui démare tambour battant pour les normands puisque moins de deux tours d'horloge et Honejsek détourne un palet devant la cage sur un tir de la bleeue et inscrit le 3-0. Les finlandais réagissent aussitot et réduise l'écart après un caffouillage dans le slot un peu plus de trentes secondes plus tard. Décidément les début de tiers sont propices en but puisqu'après 3.30 de jeu Rech alourdit le score sur un jeu de puissance rondement mené. Après c'est au tour de Pintaric de faire le spectacle en stoppant un double pénalty. L'affaire s'annonce bien mais garde à des finlandais surement vexés par le score.

Fin du second tiers sur le score de 4 à 1 pour les dragons.



3ème tiers



Le début de dernier tiers est équilibré même si se sont les finlandais qui sont les plus pressant sur le mur Pintaric. Il faut attendre les cinq dernière minutes pour voir les filets trembler de nouveau par Kristensen qui reprend de prêt avec une cage ouvert un aviar de passe d'Honejsek. Le show Pintaric est toujours présent et il arrive à écoeurer les attaquants finlandais. en fin de tiers Bedin ajoute un sixième filet déviant, dans le slot, un tir de Vigners.

Une superbe victoire des champions de France sur les finlandais qui clos pour les dragons la campagne européenne. Certes cette victoire de prestige ne permet pas aux joueurs du coach Lhenry de passer ce premier tour, mais avec 6 points ils auront fait honneur au hockey français.

Merci les dragons © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur