Europe : Continental Cup - CHL : Rouen (Les Dragons) Hockey sur glace - CHL : Rouen - Programme de la semaine Matchs 3 et 4 dans la CHL pour les Rouennais à domicile Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction/sl Posté par Hockey Hebdo le 09/09/2021 à 08:07 Tweeter

Les dragons de Rouen vont jouer leur match numero 3 et 4 dans cette CHL version 2021/2022. Après deux rencontres bonnes dans le contenu, sur le plan comptable c'est plus délicat avec 1 seul point en deux matchs. Il est impératif que ces deux rencontres à domicile se soldent par deux succès et dans le temps réglementaire pour pouvoir entrevoir une qualification au prochain tour.

GROUPE G - Match 3 Rouen 20h00

Jeudi 9 sept 2021 Rouen Donbass (UKR) 0 - 0 GROUPE G - Match 4 Rouen 19h30

Samedi 11 seopt 2021 Rouen Klagenfurt (Aut) 0 - 0

Rencontres diffusées sur

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo