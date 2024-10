Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Rouen, finir en beauté Les dragons reçoivent, pour leur dernier match à domicile de CHL, les finlandais d'Ilves Tampere. Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 09/10/2024 à 10:15 Tweeter



Ultime rencontre donc pour les dragons dans cette compétition de CHL sur leur glaçon avec face à eux le club finlandais d'Ilves Tampere.

Une rencontre pour laquelle, les dragons voudront mettre un point d'honneur de remporter afin de marquer les premiers points dans cette très dure compétition. Une victoire aussi pour le hockey français afin que la saison prochaine le champion du cru 2024/2025 soit invité.

Sans faire injure aux grenoblois la sasion dernière, il serait en effet très mal vu par les instances de la CHL que deux saisons de suite les clubs français rentrent bredouilles avec un 0 pointé.

C'est donc pour les dragons et pour le hockey français que cette rencontre est très importante et qu'il est impératif de gagner.

La tache des dragons sera des plus compliquée, car c'est toujours fortement diminué qu'il vont se présenter ce soir. En effet Chakiachvili, Perron, Lamperier et Colomban vont faire défaut.

Impossible n'est pas dragon.

Soyons tous ce soir derrière les dragons pour eux et pour le hockey français.





