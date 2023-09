Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Rouen brillant et les invincibles Rouen remporte une victoire excellente en Suède tandis que Tappara, Lukko et Ingolstadt restent invaincus. Pardubice et Genève enchaînent, Innsbruck renoue avec la victoire Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 07/09/2023 à 22:34 Tweeter Tappara Tampere - Mannheim Adlers : 2-1 TAB

Dynamo Pardubice - Stavanger Oilers : 5-1

Skellefteå AIK - Rouen Dragons : 0-1

HC TWK Innsbruck - Belfast Giants : 2-1

Genève-Servette - Bolzano Foxes : 6-1

Rapperswil-Jona Lakers - Lukko Rauma : 2-5

Salzburg Red Bulls - ERC Ingolstadt : 1-2



Ingolstadt enchaîne également une nouvelle victoire à Salzburg. Menées au score les panthères noires ont renversé le score grâce à un doublé de Rowe. Tappara remporte sa troisième victoire en autant de matchs mais encore une fois le champion en titre a peiné. Il lui a fallu encore avoir recours aux tirs au but pour vaincre Mannheim. Pas de soucis par contre pour le Dynamo qui à domicile surclasse Stavanger. Čerešňák, Hyka et Zohorna comptent tous deux points.

Victoire très nette également pour Genève face aux Foxes qui ont sombré dans le lac Léman. A noter la belle performance de Vatanen qui termine avec trois points.

Rouen réalise une performance XXL en l'emportant sur le plus petit des scores à Skellefteå. Perron a marqué l'unique but de la partie en début de match avant que Pintaric ne repousse les 30 lancers suédois !

Petite victoire mais précieuse pour Innsbruck à domicile face aux Giants notamment grâce à deux points de Green. Un deuxième succès en trois matchs pour les requins toujours dans la bonne partie du tableau











