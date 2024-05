Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Rouen connait ses adversaires Le tirage de la CHL a été effectué et il ne sera pas simple pour les dragons Source : Média Sports Loisirs / CHL La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 22/05/2024 à 21:24 Tweeter



Le tirage de la prochaine édition de la CHL n'a pas été tendre avec les champion de France et il sera très compliqué de passer le prochain tour même si en sport tout est possible et impossible n'est pas dragons.







Les adversaires :



- Les finlandais du Ilves Tampere

- Les finlandais du Tappara Tampere

- Les finlandais du Pelican Lahti

- Les tchèques du Ocelari Trinec

- Les allemands des pingouins de Bremerhaven

- Les autrichiens du KAC Klagenfurt



