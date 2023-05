Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Rouen connait ses adversaires. Le tirage du ce jour a donné des confrontations compliqués pour les champions de France. Source : championshockeyleague.com La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 24/05/2023 à 17:43 Tweeter



Le tirage de la CHL a été effectué ce jour mercredi 24 Mai 2023 et les dragons savent à quoi s'en tenir.



Les adversaires du 1er tour

Rouen recevra dans son antre les finlandais du Ilves Tampere, les allemands du ERC Ingolstadt et les finlandais du Lahti Pelicans.

Rouen se déplacera chez les suisses du Genève-Servette, les suédois du Skelleftea AIK et les allemands du Alder Manheim.



Cette année, un nouveau format de la Ligue des champions de hockey est en vigueur :



- 24 équipes participantes au lieu de 32 comme c'était le cas auparavant.

- structure de base d'une saison régulière (anciennement phase de groupe) suivie des séries éliminatoires

- les équipes jouent contre six adversaires différents au cours de la saison régulière, au lieu de trois seulement (les équipes ne se rencontrent qu'une seule fois)

- les équipes sont classées de 1 à 24 au lieu des groupes

- une fois que tous les matchs de la saison régulière auront été joués, les équipes classées de 1 à 16 dans le classement se qualifieront pour les playoffs, où leurs adversaires leur seront automatiquement assignés en fonction de leur position dans le classement (1er contre 16e, 2e contre 15e, etc.)



La raison principale de ces changements est d'uniformiser les règles du jeu et de rendre la compétition plus équitable, puisque les équipes doivent faire leurs preuves face à un plus grand nombre d'adversaires au lieu de n'affronter que trois équipes.



Le passage des groupes à un classement combiné rend également la lutte pour une place en playoffs encore plus compétitive, ce qui fait que chaque point compte vraiment.



Pour le tirage au sort effectué ce jour à Tampere, les équipes ont été réparties en quatre groupes de six équipes chacun, comme dans l'ancien format. La répartitions dans les 4 pots dépendant des résultats obtenus par les équipes dans leur ligue nationale et de la position de la ligue respective au classement des ligues de la LCH.



Dates des journées

Journée 1 : le 31 août ou le 1er septembre

Journée 2 : le 02 ou le 03 septembre

Journée 3 : le 07 ou 08 septembre

Journée 4 : le 09 ou 10 septembre

Journée 5 : le 10 ou 11 septembre

Journée 6 : le 17 ou 18 septembre © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo