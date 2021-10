Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL : Rouen (Les Dragons) Hockey sur glace - CHL : Rungsted - Rouen, le but par but Dernière rencontre de poule pour les dragons en voyage au Danemark Source : Média Sports Loisirs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 12/10/2021 à 22:03 Tweeter RUNGSTED 2 - 4 ROUEN (0-1 2-1 0-2)

Fin de la rencontre avec une qualification des dragons pour le prochain tour en finissant deuxième de la poule 6



59.13 BUT pour Rouen par Tessier #90 ass. Caron #96 cage vide

58.56 : sortie du gardien de Rungsted

49.10 Pénalité contre Rouen à Johnston #8 pour cinglage

44.40 BUT pour Rouen par Vigners #91 ass. Johnston #61 et Bedin #37



Début du 3ème tiers



Fin du 2ème tiers sur le score de 2 à 2, Rouen victime de son indiscipline



30.36 BUT pour Rungsted par Moller #2 ass Bjerrum #24 et Rosenthal #15 en supériorité

28.03 BUT pour Rungsted par Jensen #33 ass Andersson #22 et Person #90 en double supériorité

27.11 Pénalité contre Rouen à Nesa #6 pour cinglage

26.27 Pénalité contre Rouen à Yeo #8 pour accrocher

25.52 BUT pour Rouen par Nesa #6 ass. Guttig #71

20.44 Pénalité contre Rungsted à Kolppanen #81 pour retard de jeu



Début du 2ème tiers



Fin de la 1ère période sur le score de 1 à 0 pour les dragons avec une grosse domination des danois



20.00 Pénalité contre Rouen à Flood #36 pour dureté

19.27 Pénalité contre Rouen à Yeo #8 pour dureté

16.48 Pénalité contre Rungsted à Gustaffsson #21 pour dureté

07.46 Pénalité contre Rouen àJohnston #61 pour obstruction

03.59 BUT pour Rouen par Lamperier #27 ass. Caron #96 et Tessier #90



Début du 1er tiers



Côté dragons un seul absent : Florian CHIAKACHVILI

Début de la rencontre à 20h30











