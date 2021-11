Europe : Continental Cup - CHL : Rouen (Les Dragons) Hockey sur glace - CHL : Salzburg-Rouen but par but. But par but de la rencontre de 1/8 de final de CHL Source : Média Sports Loisirs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 24/11/2021 à 20:24 Tweeter SALZBURG 3 - 1 ROUEN (1-0 1-0 1-1)



YYYEEEEEESSSSSSS



58.53 : 2 mm pen Rouen Lamperier #27 pour faire trébucher

58.29 : sortie du gardien de Salzburg

58.29 : temps mort pour Salzburg

Il reste deux minutes à tenir

54.48 : but Rouen par Vigners #91 ass. Yeo #8 et Caron #96

49.38 : but Salzburg par Jarvinen #71 ass Raffl #5 et Schreier #55

Reste 10 mm dans cette rencontre



Début du 3ème tiers



Fin du second tiers



35.52 : but Salzburg par Raffl #5 ass Kanzig #44 et Heinrich #91

24.15 : 2 mm pen Salzburg pour Nissner #70 pour faire trébucher

20.39 : 2 mm pen Salzburg pour Brennan #43 pour accrocher



Début 2ème tiers



Fin du 1er tiers



15.58 : but Salzburg en sup par Raffl #5 ass Jarvinen #71 et Pallestrang #90

15.38 : 2 mm pen Rouen Guttig #71 pour cinglage



10 minutes de jeu et toujours 0 à 0



Bonsoir à tous, c'est parti

Début de la rencontre à 20h15











