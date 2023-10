Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Třinec dernier qualifié Třinec s'empare de la dernière place qualificative pour les playoffs. Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 18/10/2023 à 22:23 Tweeter Oceláři Třinec - Ålborg Pirates : 4-0

HC Košice - Mannheim Adlers : 1-4

Bolzano Foxes - Stavanger Oilers : 0-1

Belfast Giants - Dynamo Pardubice : 3-2

Rouen Dragons - Ilves Tampere : 6-1



Třinec n'a pas tremblé à domicile et surclasse Ålborg pour s'emparer de la dernière place qualificative pour les playoffs de la CHL. Le quadruple champion tchèque en titre se glisse même au ème rang. Hudáček compte trois points et Vrána deux dans ce solide succès. Kacetl blanchit avec 23 arrêts.

Mannheim termine sur une victoire avec un succès confortable à Košice acquis avec deux points de Gaudet. Les Adlers terminent deuxièmes du tour préliminaire.

Stavanger termine sur une bonne note avec une victoire sur le plus petit des scores à Bolzano. Au deuxième tiers, Kissel marque en powerplay l'unique but des Oilers tandis que Hoekstra blanchit avec 29 arrêts.

Rouen sort de la compétition par la grande porte avec un succès tonitruant face aux Ilves d'ores et déjà qualifiés. Bedin compte trois points, Honejsek, Vigners, Rech et Mallet deux chacun.

Belfast termine sur une belle victoire à domicile face à Pardubice grâce à des buts en powerplay au dernier vingt. Le Dynamo poursuivra la compétition mais cette défaite en Irlande pose toutefois des questions.



Classement final :

Mannheim Adlers : 16 pts Växjö Lakers : 16 pts Rauman Lukko : 15 pts Färjestad BK : 14 pts Skellefteå AIK : 12 pts Ilves Tampere : 12 pt s Genève-Servette : 11 pts Pelicans Lahti : 11 pts Vítkovice Ridera : 11 pts München Red Bulls : 10 pts Dynamo Pardubice : 10 pts Oceláři Třinec : 10 pts EHC Bienne : 10 pts HC TWK Innsbruck : 9 pts ERC Ingolstadt : 9 pts Rapperswill-Jona Lakers : 9 pts Belfast Giants : 8 pts T appara Tampere : 7 pts Rouen Dragons : 6 pts Salzburg Red Bulls : 4 pts Stavanger Oilers : 4 pts Bolzano Foxes : 1 pt Ålborg Pirates : 1 pt HC Košice : 0 pt

Les huitièmes de finales débuteront le 14 novembre. En aller-retour, en commençant chez le moins bien classé, les équipes s'affrontent et celui qui a le meilleur résultat cumulé passe au tour suivant. Le premier joue le seizième, le deuxième le quinzième et ainsi de suite.



Les affiches sont donc les suivantes :



Mannheim Adlers - Rapperswil-Jona Lakers

Växjö Lakers - ERC Ingolstadt

Rauman Lukko - HC TWK Innsbruck

Färjestad BK - EHC Bienne

Skellefteå AIK - Oceláři Třinec

Ilves Tampere - Dynamo Pardubice

Genève-Servette - München Red Bulls

© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











