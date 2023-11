Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Un forfait, une surprise et des larges scores Rapperswill et Växjö prennent des avances confortables. Lahti fait forfait contre Vítkovice. Färjestad et Třinec sont également vainqueurs tandis que Innsbruck sauve le nul Source : championshockeyleague.com La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 14/11/2023 à 22:38 Tweeter Vítkovice Ridera : 0-3 forfait

Oceláři Třinec - Skellefteå AIK : 4-3

ERC Ingolstadt - Växjö Lakers : 1-4

EHC Bienne - Färjestad BK : 3-5

Rapperswil-Jona Lakers - Mannheim Adlers : 4-1

HC TWK Innsbruck - Rauman Lukko : 2-2



Pelicans Lahti -: 0-3 forfait- Skellefteå AIK : 4-3ERC Ingolstadt -: 1-4EHC Bienne -: 3-5- Mannheim Adlers : 4-1- Rauman Lukko : 2-2 Un problème de glace non résolu à Lahti a forçé les Pelicans a déclarer forfait, Vítkovice remporte donc le match sur un score de 3-0, encourageant pour le retour à domicile.



Autre victoire des Tchèques, celle des Oceláři à domicile avec une courte tête d'avance sur Skellefteå. Les dragons ont fait la course en tête, en menant 2-0 après un tiers et 3-1 à l'entame du dernier. Un gros effort des Suédois leur a permis d'égaliser. Hudáček donne finalement la victoire à Třinec qui devra batailler en Suède pour maintenir son avance.



Large victoire de Växjö à Ingolstadt qui prend une nette avance en vue des quarts. Le match retour aura lieu en Suède, un autre avantage pour les Lakers. La pente sera raide pour les panthères noires si elles veulent sauver leur peau.



Victoire importante pour d'autres Suédois, ceux de Färjestad sur la glace de Bienne grâce notamment à un doublé d'Ejdsell. Kellman et Tornberg comptent également deux points dans cette partie.



Les Lakers assurent à domicile avec une victoire à trois buts d'écart contre Mannheim. Schroder marque deux fois, deux points aussi pour Rask et le Tchèque Frk compte deux points.



Innsbruck arrache le match nul sur sa glace face au Lukko. Une nouvelle belle performance pour les requins. Les Finlandais prennent une double avance au premier tiers. Sans se décourager, les Tiroler Wasserkraft sont revenus dans la partie et égalisent finalement avec un doublé de Shaw. Un bon résultat pour les Autrichiens qui devront toutefois créer l'exploit à Rauma la semaine prochaine. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo