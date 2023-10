Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Un nouveau qualifié et le retour tchèque Innsbruck se qualifie pour les playoffs de la CHL tandis que les Tchèques de Vítkovice et Třinec se replacent Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/10/2023 à 08:02 Tweeter Vítkovice Ridera - EHC Bienne : 4-3 ap

Stavanger Oilers - Oceláři Třinec : 2-4

Ålborg Pirates - HC TWK Innsbruck : 4-6

Mannheim Adlers - Rouen Dragons : 3-2

Bolzano Foxes - Pelicans Lahti : 3-4 ap



Innsbruck se qualifie pour les playoffs de la CHL après une victoire à Ålborg. Les Tchèques se relancent, Vítkovice en grande difficulté en championnat continue d'être performant en Europe avec une belle victoire acquise face à Bienne en prolongation sur un but de Lakatoš en powerplay. Les mineurs sont dans la bonne partie du tableau en éjectant leur adversaire du jour. Třinec revient également dans les seize après s'être imposé à Stavanger.

Rouen a bien résisté à Mannheim d'ores et déjà qualifié avec un doublé de Lampérier mais s'incline finalement d'une courte tête en Allemagne.

Bolzano s'empare de son premier point dans la compétition en poussant les Pelicans en prolongation, même si ceux-ci finissent par l'emporter pour être tout proches de la qualification.



Classement après trois journées :

Classement après trois journées :

Växjö Lakers : 14 pts Mannheim Adlers : 13 pts Ilves Tampere : 12 pt s Rauman Lukko : 12 pts Färjestad BK : 11 pts Genève-Servette : 11 pts München Red Bulls : 10 pts Dynamo Pardubice : 10 pts Skellefteå AIK : 9 pts ERC Ingolstadt : 9 pts HC TWK Innsbruck : 9 pts Pelicans Lahti : 8 pts Rapperswill-Jona Lakers : 8 pts Vítkovice Ridera : 8 pts Tappara Tampere : 7 pts Oceláři Třinec : 7 pts EHC Bienne : 7 pts Belfast Giants : 5 pts Salzburg Red Bulls : 4 pts Rouen Dragons : 3 pts Stavanger Oilers : 1 pt Ålborg Pirates : 1 pt Bolzano Foxes : 1 pt HC Košice : 0 pt











