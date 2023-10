Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Vague de qualifiés Växjö, Färjestad, Lukko et Genève valident leur billet pour les playoffs de la CHL Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 10/10/2023 à 22:33 Tweeter Ilves Tampere - Färjestad BK : 3-4 ap

HC Košice - Skellefteå AIK : 1-2

ERC Ingolstadt - Växjö Lakers : 2-5

München red Bulls - Rauman Lukko : 1-4

Genève-Servette - Dynamo Pardubice : 3-2 ap

Rapperswil-Jona Lakers - Tappara Tampere : 4-2

Belfast Giants - Salzburg Red Bulls : 1-0 ap



Växjö prend la tête provisoire de la CHL après un net succès remporté en Bavière à Ingolstadt. Les Suédois valident d'ores et déjà leur billet pour les playoffs.

Växjö prend la tête provisoire de la CHL après un net succès remporté en Bavière à Ingolstadt. Les Suédois valident d'ores et déjà leur billet pour les playoffs.

Tout comme Färjestad remonte à la quatrième place après avoir infligé aux Ilves leur première défaite en CHL et à domicile qui plus est. Tampere est donc second après ce revers. Le FBK l'a emporté en prolongation sur un but de Linus Johansson. Lukko reste sur le podium après une belle victoire à München et rejoint les playoffs. Comme Genève qui se maintient au contact après un succès compliqué à domicile face à une redoutable équipe de Pardubice. Il a falu un but en prolongation pour que les aigles se libèrent des chevaux. prend la tête provisoire de la CHL après un net succès remporté en Bavière à Ingolstadt. Les Suédois valident d'ores et déjà leur billet pour les playoffs.Tout commeremonte à la quatrième place après avoir infligé aux Ilves leur première défaite en CHL et à domicile qui plus est. Tampere est donc second après ce revers. Le FBK l'a emporté en prolongation sur un but dereste sur le podium après une belle victoire à München et rejoint les playoffs. Commequi se maintient au contact après un succès compliqué à domicile face à une redoutable équipe de Pardubice. Il a falu un but en prolongation pour que les aigles se libèrent des chevaux. Skellefteå remporte un succès étriqué à Košice pour conserver sa place dans le bon groupe tandis que le champion slovaque reste toujours sans le moindre point.Rapperswil-Jona suit de plus loin après un bon succès contre Tappara, un champion en titre qui se traîne après deux revers d'affilée. Deuxième victoire consécutive pour Belfast qui a dominé les Red Bulls en prolongation et se retrouve au contact des places qualificatives. Le rêve un peu fou reprend chez les Nord-Irlandais.











