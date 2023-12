Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Vítkovice, Genève, Lukko et Skellefteå Un club tchèque, un suisse, un finlandais et un suédois se retrouvent en demi-finale de la CHL Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/12/2023 à 21:24 Tweeter Dynamo Pardubice : 2-3 (aller 6-4)

Vítkovice Ridera - Rapperswil-Jona Lakers : 5-1 (aller 1-2)

Färjestad BK - Skellefteå AIK : 1-4 (aller 4-3)

Växjö Lakers - Genève-Servette : 3-2 (aller 1-4)



Malgré une belle victoire en Finlande, le Dynamo qui avait été nettement battu à domicile n'a pu compenser le score et donc sort de la compétition tête haute. Radil inscrit deux points pour Pardubice, tandis que Kainulainen marque les deux buts du Lukko qui sera la seule équipe finlandaise dans le dernier carré.

Vítkovice battu d'une courte tête en Suisse n'a pas tremblé à domicile en écrasant les Lakers. Lammer permet pourtant à Rapperswil-Jona de mener après vingt minutes. Trois buts inscrits au tiers médiant dont un doublé pour Vondráček la nouvelle recure permettent aux mineurs de renverser la tendance. Vondráček complète le hat-trick en dernière période avant un cinquième but en cage vide. Vítkovice rejoint le dernier carré de la ligue des champions et sera la dernière équipe tchèque en lice.

Skellefteå battu au domicile au match aller semblait mal parti mais au contraire, l'AIK a surclassé Färjestad et se qualifie donc pour les demi-finale et sera le représentant suédois. Les deux équipes se neutralisent au premier tiers avec un but chacune. Stenman et Nilsson trouent les filets locaux en dernière période et renverse la tendance. Un dernier but en cage vide conclu en beauté la victoire de Skellefteå.

Genève qui avait triomphalement remporté le match aller à domicile n'avait que peu de risques à Växjö. En effet les Lakers l'ont emporté devant leurs partisans avec deux points de Persson et Blichfeld. Cependant ce n'est pas suffisant pour renverser la tendance et c'est bien le Servette qui rejoint les demi-finales.



Les demi-finales se dérouleront les 9 et 16 janvier 2024.



Rauman Lukko - Genève-Servette

