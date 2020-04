Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL: changement de format Avec le Covid-19, la CHL doit s'adapter. Source : championshockeyleague.com La rdaction Post par Hockey Hebdo le 28/04/2020 15:13 Tweeter

La CHL regroupe 13 pays et 32 équipes. Chaque pays s'est adapté à sa manière pour enrayer la propagation du Covid-19. La CHL sera donc impactée selon les contraintes imposées par chaque pays participant.

La compétition devait démarrer le 3 septembre avec la phase de poules. Plutôt que de rester sur le même calendrier avec un risque important de devoir le modifier au dernier moment, la CHL a décidé de repousser le début au 6 octobre, ce qui devait correspondre au 5e match des poules.

Pour ne pas alourdir le calendrier, la formule a été adaptée. La phase de poules est abandonnée pour un tableau classique de tournoi, avec une qualification en simple aller-retour contre une équipe par tirage au sort.

Les équipes éliminées au premier tout ne joueront donc qu'un match à domicile contre 3 normalement.



Pour l'instant, tous les championnats européens sont encore dans le flou quant à la date de reprise. Cette décision de la CHL a pour but de simplifier les préparations pour la prochaine saison des clubs.



© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo