Division 1 : Cholet (Les Dogs) Hockey sur glace - CHOLET - Le programme de préparation Calendrier des rencontres préparatoires à la saison 2025-2026 de Cholet. Au programme : La Roche/Yon, Tours, Caen et Nantes... Source : Les Dogs de Cholet La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 13/08/2025 à 11:30 Tweeter











Tableaux complets des matchs amicaux de pré saison 2025-2026

Cliquer sur l'image













© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour