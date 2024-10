Ligue Magnus : Angers (Les Ducs) Hockey sur glace - CIRJ – Décisions suite au match SLM Bordeaux – Angers La CIRJ Magnus a décidé de s’autosaisir à la suite de l’incident survenu à 15’25 de la deuxième période du match Boxers de Bordeaux – Ducs d’Angers du vendredi 25 octobre. Source : Communiqué FFHG / CIRJ La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 30/10/2024 à 17:27 Tweeter



Communiqué de la FFHG - 30 octobre 16h40



La Commission a entendu messieurs Matthew O’CONNOR et Sami TAVERNIER le 28 octobre 2024 pour que ces derniers puissent donner leurs versions des faits conformément au règlement en vigueur.



Après avoir entendu les joueurs et pris connaissance de tous les éléments, la CIRJ Magnus a décidé de sanctionner M. Sami TAVERNIER de neuf (9) matchs fermes, et M. Matthew O’CONNOR de sept (7) matchs fermes au titre de l’infraction 40.3. des règles de jeu de l’IIHF.



Les joueurs et club disposent d’une semaine pour faire appel.





© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











