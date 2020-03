Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - Clap de fin pour la KHL La KHL annule le reste des ses playoffs en raison de l'épidémie Source : khl.ru La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 25/03/2020 à 11:54 Tweeter

Dans le cadre de l'évolution négative de la situation épidémiologique de COVID-19 dans le monde, la KHL a décidé d'annuler le reste de la saison 2019/2020.

La décision a été prise après consultation de toutes les parties intéressées et a été dictée par la sécurité de la santé des joueurs, des supporters, des employés du club et de toutes les personnes impliquées dans l'organisation et la conduite des matchs de la KHL.



La Ligue a développé de nombreux scénarios pour le développement ultérieur des événements: du déroulement du championnat jusqu'au 30 avril 2020 à sa poursuite en juin et juillet. Cependant, pour le moment, l'exécution de ces scénarios semble peu probable.



Plusieurs clubs ont été contraints de déclarer leur refus de continuer à participer aux éliminatoires. En outre, des difficultés surgiraient avec le retour de joueurs étrangers sur le territoire de la Russie. Tout cela priverait le tournoi d'attractivité sportive. Organiser des éliminatoires sans équipes ayant remporté le droit de disputer la Coupe Gagarine constituerait une violation du principe sportif.



La poursuite du championnat cet été aurait un impact extrêmement négatif sur la prochaine saison. Dans ce scénario, les clubs doivent changer complètement les conditions habituelles pour les vacances d'été et l'entraînement de pré-saison, et la KHL devrait changer les conditions des fenêtres de transfert, reporter le début de la saison à une date extrêmement tardive, et également réduire le nombre de matchs dans le championnat. De plus, 18 clubs de la Ligue ont déjà terminé leur participation au championnat et ont entamé des préparatifs systématiques pour la saison 2020/2021.



La décision sur la répartition des sièges suite aux résultats du championnat 2019/2020 sera prise lors d'une des prochaines réunions du conseil d'administration de la KHL. Le conseil d'administration déterminera également la composition des participants au championnat 2020/2021, après quoi la Ligue commencera à préparer le calendrier.











