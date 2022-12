Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en France Hockey sur glace - Clermont : Décès de Lucette Nicolas Toriani Décès de Lucette Toriani, Ancienne Présidente du CSC Hockey - Club des Sports Clermontois. Source : La Montagne LMT - gb Posté par Hockey Hebdo le 19/12/2022 à 20:31 Tweeter Lucette Nicolas Toriani (Photo Licence 1978)

ORCINES - Puy de Dôme

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de Madame Lucette NICOLAS-TORIANI.

Lucette, dite Lulu, originaire du Cantal, figure clermontoise, vient de nous quitter à 88 printemps.





A côté de Dario (Mari), elle a dirigé la célèbre discothèque La Vallée, à Villars. Patronne respectée, au franc-parler légendaire, elle a permis à de très nombreux Clermontois de rencontrer leurs âmes soeurs dans ce temple de la nuit. (Fief des hockeurus clermontois)





Son caractère bien trempé l'amena également à s'impliquer dans le monde du hockey sur glace, sport que pratiquaient ses fils Carlo et Marco. Elle prit, avec détermination, la présidence du Hockey-Club, alors CSC. Ainsi, l'équipe seniors fut pour la première fois de sa jeune existence, sous sa houlette, sacrée championne de France de division 2 en 1976.





Et puis son énergie trouva son expression dans l'ouverture d'un magasin Ali Baba, rue Georges-Clemenceau, boutique hétéroclite et pittoresque, à son image, dans le paysage clermontois.



Nous garderons le souvenir d'une femme, personnage haut en couleur, qui avait su faire partager ses multiples passions avec générosité et un grand coeur. (Source La Montagne)







Une pensée à toute sa famille Dario, Marco et particulièrement à Carlo son fils disparu trop rapidement en 2021, qui fut ancien joueur équipe 1 du club de hockey clermontois.



