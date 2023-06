Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 2 Hockey sur glace - Clermont recherche Entraineur Les Sangliers Arvernes recherche leur entraineur pour la prochaine saison. Source : HCCA - Les Sangliers Arvernes HCCA Le Président Posté par Hockey Hebdo le 19/06/2023 à 19:00 Tweeter



Avec le potentiel d’attractivité de l’agglomération Clermontoise, le club a l’ambition de faire découvrir le hockey sur glace dès le plus jeune âge (convention académique à traiter pour signature prochaine) et compte bien attirer les jeunes désireux d’être accompagnés dans leurs études (avec la volonté de plusieurs conventions universitaires). Fort de notre entente HCLR avec les clubs voisins de Roanne et Lyon pour accélérer son développement autour des catégories U15, U17 et U20 niveau élite et excellence.



Nous recherchons un Entraîneur pour notre équipe première et U20. Entraîneur diplômé à la recherche d’un projet sportif à construire, vous avez l’ambition de former et développer notre équipe première et nos jeunes U20. Un travail d’équipe avec les entraineurs du hockey mineur et des jeunes joueurs en formations pour encadrer.



Force de proposition, à l’écoute, vous apporterez vos idées, votre savoir-faire au club et collaborez avec l’équipe en place.



Principales missions :

- Préparation et animation des séances d'entraînement sur glace et hors glace de l’équipe première.

- Mise en place du programme sportif et de la planification annuelle pour l’équipe première et les U20.

- Participation au recrutement et à la fidélisation des joueurs.

- Contribution aux projets de développement du club et de l’entente.

- Participation aux réunions avec les institutions (Ligue, Fédération...)





Contrat en CDD, renouvelable - Rémunération selon profil.

Localisation : CLERMONT-FERRAND. Logement de fonction et aide à la recherche de travail pour conjoint

CV, Lettre de motivation et références sont à transmettre à





Fiche de poste - Entraîneur Général du Hockey



Sous l’autorité du CODIR, l'Entraîneur Général du Hockey est responsable de la stratégie sportive pour le développement de l’équipe première et accompagne les jeunes venant des catégorie U20 et U17 pour leur intégration en équipe première.



Coordonne les entraineurs du mineur dans leur mission et suit les catégories dans le développement de U20 à l’école de hockey. Il manage l’équipe d’encadrement (entraîneurs, aide-entraîneurs, responsable d’équipe, salariés et bénévoles). La mission suppose de la flexibilité et de la disponibilité pour travailler les soirs et les week-ends. Le temps de travail est annualisé.



Missions :

Il est responsable de la formation et du développement des joueurs du club :

❏ Préparation, animation et encadrement des séances d'entraînement sur glace ;

❏ Recrutement des jeunes joueurs pour l’équipe première.

Il est responsable de la planification des activités sportives :

❏ En collaboration avec le CODIR, conception du projet sportif du club.

❏ Conception et mise en place de la planification annuelle sportive du club en relation avec les entraineurs du mineur.

❏ Conception des contenus des séances d'entraînement (glace, hors glace, tactique...) ; Au besoin à distance (programme, tutoriel...) ;

❏ aide à la Planification du coaching des équipes lors des matchs de championnat ou tournois ;

❏ Planification et organisation des stages ou rassemblements équivalents, au niveau club ou en coordination

Il est responsable du management de l’équipe d’encadrement (entraîneurs, aide-entraîneurs... salariés et bénévoles) :

❏ Coordination et animation de l’équipe d’encadrement, aides entraîneurs, préparateurs physiques... ;

❏ Gestion du plan de formation de l’équipe d’encadrement (besoins pédagogiques, moyens) ;

Il participe aux tâches administratives assurant le bon fonctionnement du club :

❏ Présence aux réunions (patinoire, ligue, etc.…)

❏ Organisation et gestion les championnats jeunes (calendriers...)

Il participe aux actions de la Fédération Française de Hockey sur glace.

❏ Participation au colloque annuel des entraîneurs ou autres formations préconisées par la FFHG.

❏ Participation aux actions de développement de la Zone Sud est, en lien avec le plan d’actions.



Formations et savoir faire :

❏ Diplômé(e) d'État de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (DEJEPS) ;

❏ Maîtrise complète des techniques de hockey sur glace ;

❏ Maîtrise de la pédagogie permettant l’enseignement du hockey sur glace ;

❏ Maîtrise des règles et procédures (sécurité, protection des mineurs, règlement interne...) ;

❏ Maîtrise des outils informatiques modernes.



Qualités personnelles :

❏ Valeurs : Bienveillance, Rigueur, Autonomie, Vision, Engagement ;

❏ Adaptation de la communication selon le public, en particulier : jeunes licenciés, parents, bénévoles ;

❏ Capacité d’écoute, d’analyse et de formalisation (objectifs, plans d’actions) ;

❏ Capacité à transformer une ambition en projet (projet sportif) ;

