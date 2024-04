Equipes de France Hockey sur glace - CM - Division 1A - Femmes Les Bleues vont disputer leur troisième match dans ce mondial, avec l'objectif de terminer aux deux premières places, afin de retrouver l'élite du hockey féminin. Chloé Aurard (New York) et Estelle Duvin (Turku) sont les deux meilleures marqueuses françaises avec 4 points chacune. Stéphane Claudez Posté par Hockey Hebdo le 24/04/2024 à 10:59 Tweeter 3ème journée (24/04/24)

Hongrie - Norvège :

Corée du Sud - Pays Bas :

France - Autriche :



Classement



1. Hongrie 6 pts

2. Norvège 5 pts

-----------------------

3. France 4 pts

4. Autriche 3 pts

5. Pays Bas 0 pt

----------------------

6. Corée du Sud 0 pt



1ère journée (21/04/24)

Pays Bas - France : 1 - 5

Corée du Sud - Hongrie : 0 - 2

Norvège - Autriche : 3 - 2



2ème journée (22/04/24)

Hongrie - Pays Bas : 2 - 0

France - Norvège : 3 - 4 tab

Autriche - Corée du Sud : 6 - 0



4ème journée (26/04/24)

France - Corée du Sud :

Pays Bas - Norvège :

Autriche - Hongrie :



5ème journée (27/04/24)

Norvège - Corée du Sud :

Hongrie - France :

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











