Championnats du monde Hockey sur glace - CM Helsinki : Pré-selection et programme Hockey sur glace - Communiqué de la FFHG - Mondial Élite du 13 au 29 Mai à Helsinki (FIN) Source : Communiqué FFHG 25/03/2022 La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 26/03/2022 à 11:30

Une liste élargie pour le Mondial Élite

13 au 29 Mai @ Helsinki (FIN)

L'équipe de France disputera le Mondial Elite à Helsinki, en Finlande, du 13 au 29 mai pour la phase de poule.



Pour s'y préparer, les Bleus joueront 8 matchs amicaux face à 6 nations différentes, et notamment en France dès le mois d'avril à Megève face à la Suisse puis à Épinal pour une double confrontation contre la Lettonie.



Découvrez la liste élargie des joueurs pré-sélectionnés par l'entraîneur Philippe Bozon.





L'équipe de France, qui se consolidera chaque semaine au rythme des parcours des internationaux dans leurs play-offs respectifs, continuera sa préparation à Bled en Slovénie, avec deux matchs face aux Italiens et Slovènes les 29 et 30 avril, avant de finir en Slovaquie par un tournoi 3 nations contre la Norvège et le pays hôte.



Après une courte pause, nos Bleus se retrouveront le 11 mai à Helsinki pour démarrer leur Mondial le 13 mai face à la Slovaquie, récente médaillée de bronze aux JO de Pékin.



La liste élargie pour le Mondial Élite Calendrier de l'Equipe de France Masculine :



* Matchs de préparation Vendredi 15 avril à Megève : France – Suisse

Dimanche 17 avril à Bâle (SUI) : Suisse – France

Jeudi 21 avril à Épinal : France – Lettonie

Vendredi 22 avril à Épinal : France – Lettonie

Vendredi 29 avril à Pontebba (ITA) : Italie – France

Samedi 30 avril à Bled (SLO) : Slovénie – France

Vendredi 6 mai en Slovaquie : Norvège – France

Samedi 7 mai en Slovaquie : Slovaquie – France * Mondial Élite à Helsinki (FIN) - Matchs de Poule A Vendredi 13 mai : Slovaquie – France (16h20)

Dimanche 15 mai : France – Kazakhstan (16h20)

Lundi 16 mai : France – Allemagne (20h20)

Mercredi 18 mai : France – Italie (16h20)

Samedi 21 mai : Danemark – France (12h20)

Dimanche 22 mai : Suisse – France (20h20)

Promue en Mondial Élite suite aux décisions de l'IIHF, l'équipe de France débutera sa préparation terminale le 11 avril à Megève. Les joueurs retenus pour ce premier stage, dont la liste sera dévoilée après les demi-finales de Synerglace Ligue Magnus, y disputeront un match contre la Suisse le 15 avril, avant d'enchainer par une double confrontation à Epinal les 21 et 22 avril contre la Lettonie.











