Je reviens vers vous dans le dossier opposant la société GMH 38 à la FFHG.



Par courrier du 19 Mars 2021, j’ai formé une demande de conciliation auprès du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF).



Les fondements de mon action étaient de contester les décisions du 5 mars 2021 du bureau directeur de la FFHG : de ne pas organiser de play-offs à l’issue de la saison régulière 2020/2021 de la Synerglace Ligue Magnus, d’attribuer un titre de Champion de France de la SLM au vainqueur de la saison.



L’audience de conciliation du CNOSF s’est donc déroulée le 26 Mars 2021.



Le 1er Avril 2021, les conciliateurs ont proposé d’une part, à GMH 38 de s’en tenir à la décision du bureau directeur de la FFHG du 5 mars 2021 en ce qu’elle a décidé de ne pas organiser de play-offs à l’issue de la saison régulière 2020/2021 et d’autre part, proposé à la FFHG de rapporter la décision contestée en ce qu’elle a décidé d’attribuer le titre de Champion de France au vainqueur de la phase régulière 2020/2021.



Cette proposition de conciliation que notre club va probablement valider est malheureusement lourde de conséquences.

Elle rappelle à la Fédération que la Ligue Magnus est un trophée prestigieux, et qu’il ne doit pas être galvaudé et mérite d’être traité avec rigueur et professionnalisme.



Si la Fédération venait à valider cette proposition de conciliation, l’emblématique équipe des Dragons ainsi que tous leurs fans seraient les victimes de cette légèreté et devraient rendre ce trophée qui leurs a été offert indûment.



Je regrette sincèrement cette situation et je remercie les Rouennais de m’excuser d’avoir été le révélateur de cette imposture fédérale.



J’en profite par ailleurs pour les féliciter pour la belle saison sportive qu’ils ont réalisé.



Ce combat pour l’honneur de notre Ligue s’inscrit malheureusement dans la continuité de celui que j’avais déjà dû mener l’année dernière.

Je vous le rappelle, ce moment des Play-offs où j’avais dû m’opposer et défendre l’équité sportive, ce moment où la Fédération avait qualifié arbitrairement en demi-finale les Gothiques au détriment des Scorpions, avant le terme de la série.

Quelques jours plus tard la beauté du sport s’était d’ailleurs chargée de rappeler à la Fédération le bien fondé de ma lutte.



La Fédération Française de Hockey a maintenant 10 jours pour valider cette proposition de conciliation, à défaut d’accord, l’action judiciaire sera l’ultime issu que toute la famille BDL souhaite bien entendu l’éviter.



Le temps de l’apaisement est maintenant venu.



A compter d’aujourd’hui nous allons œuvrer avec tous ceux qui aiment le hockey professionnel en France, pour constituer une Ligue professionnelle qui est une délégation de service public.

La mission de cette ligue professionnelle sera de gérer, organiser, réglementer, développer, et promouvoir le hockey professionnel Français et plus particulièrement la Ligue Magnus .



Je profite de ce message pour vous remercier pour tous vos témoignages de solidarités, pour votre soutien moral et économique.



Nous sommes une famille et vous nous l’avez témoigné tout au long de cette terrible pandémie....

Nous serons encore plus ambitieux pour la saison prochaine…



Merci j’ai hâte de vivre avec vous notre vie d’avant ...



Jacques REBOH

Président des BDL © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news samked a écrit le 05/04/2021 à 21:17 Monsieur Reboh ne veut pas tomber tout seul. Car vu la dictature sanitaire, j’ai peur que s’en soit fini des brûleurs de loup l’année prochaine. L’armada grenobloise coûte chère et malheureusement les rentrées d’argent se font rares. Espérons que le mineur ne soit pas une victime collatérale de cette situation ubuesque. Thib49 a écrit le 05/04/2021 à 20:34 Romain tu as bien parlé, même si la décision de la ligue est frustrante pour quelques équipes ... Angers on ne le saura jamais !! Mais la survie de la ligue Magnus est le plus important pour les amoureux du hockey. Et voir les jaloux de Grenoble qui ont eu une attitude méprisante toute la saison continuer à faire les pleureuses devient insupportable.

Merci aux 11 autres clubs de la ligue Magnus pour cette saison de transition covid en espérant que la prochaine sera normale tilain a écrit le 05/04/2021 à 20:09 《Contester les décisions du 5 Mars 2021》

Jacques, tu te trompes, ces décisions ont été évoquées et entérinées par la Fédé et une majorité de clubs courant Janvier. Il fallait s'opposer et retirer ton club à ce moment.

《 la ligue Magnus est un trophée prestigieux qu'il ne faut pas galvauder et traiter avec rigueur et professionnalisme》

Alors là,il me fait rire

C'est vrai, les Bdl ont été très sérieux et professionnels. Ah j'oubliais , c'était des matchs d'exhibition pour Grenoble

《 je m'excuse auprès des Rouennais d'être le révélateur de cette imposture Fédérale》

Les Rouennais ne veulent pas d'excuse d'un président fantasque, se contredisant et ayant un ego surdimensionné.

Je pense que vous avez une jalousie primaire du palmarès des dragons, titres acquis avec l'aide de la Fédé Française et de la fédé internationale pour les coupes d'Europes glanées ....Mdr

《M'opposer et défendre l'équité sportive》

Non, c'est pas l'équité sportive qu'il défend mais ces intérêts.. Certes, la décision de la Fédé avait été peut etre trop rapide("le stress sanitaire")mais c'était au président de Mulhouse d'interferer la décision de la fédé et non à lui. Faire durer les travaux de la patinoire Pole Sud en début de saison car limitation à 1000 personnes pour moins perdre d'argent, mal joué Mr Le President, c'était sans public 2 mois après!!! L'équité façon Mr Reboh

《Pour constituer une ligue professionnelle 》

Mr le Président, vous êtes en train de tuer le Hockey sur glace en France.....

J'espère que la Fédé d'imposteurs va vous contredire et que les dirigeants Rouennais ne vont pas se laisser faire.

Je vous propose que le club de Grenoble rejoigne un autre championnat à l'instar de Helsinki et Bologne...

Pourquoi pas la la NLA, c'est pas très loin pour les déplacements et vous pourriez ramener des trophées.....

Attention tout de même,la couleur dominante de BERNE est noire et jaune



Reboh, la pleureuse, vous me ferez toujours rire





Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











