Ouvert à toute proposition Pelle TORSTENSSON cherche un club sénior.



CV Pelle Torstensson









Pelle Pelle Torstensson

770324 - 9354

Mobil: +46 739 - 81 71 27 (Sweden)

E - mail: pelle.torstensson77@gmail.com













My experience



2017 - 20 2 3 Coaching in different countries and leagues in Eur ope

2013 - 2014 Assi stent Coach Team 17 Sweden

2008 - 201 7 Assistent Coach Linköping HC U 18 , Head Coach Linköping U18 and U20

2007 - 2008 Assistent Elite instructor Linköping HC Junior s

2006 - 2007 Head Coach Sollentuna U13

2005 - 2006 Assistent Coach Solna HC Senior Team

1 987 - 2005 Icehockeyplayer in Sweden, Canada, France



Work experience



2022 - 2023 Head Coach Haromszeki Agyusok, Romania



2021 - 2022 Head Coach Haromszeki Agyusok, Romania



2019 - 2021 Head Coach Lillehammer IK , Fjordkraft Ligaen



2018 - 2019 Assistant Coach Lillehammer IK, G ET Ligaen



2017 - 2018 Head Coach Vienna Silver Capitals U18

Assistant Coach Vienna Silver Capitals U20

Instructor Academy Vienna Silver Capitals



2016 - 2017 Head Coach Linköping HC U 20

Instructor Hockeygymnasium

Results:

Quarterfinal



2011 - 2016 Head Coach Linköping HC U 18

Instructor Hockeygymnasium

Results:

Final 2013 - 2014

Quarterfinals 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2014 - 2015

Eighthfinal 2015 -2016



2011 - 2017 Instructor Icehockeygymnasium Linköping

Working with developing the individual on the ice and of the ice.

2013

-

2016

Principal

Icehockeygymnasium

Linköping HC

Responsible for : All scouting, selection of players, individual development plan, all the testing

of players

Education

2017

–

2022

Different

Coaching education via Sweden Ice Hockey Federation

20

12

Elite coaches education (ETU), Sweden Icehockey Feder

ation

2007

Functional physical training

20

05

-

2007

Sport consultant education, Bosöns sportcenter

Example on courses:

Leadership, 170 hours

Performance psychology, 45 hours

Physical training (in theory) 70 hours

Physical training 37 hours

Language

Good in Swedish and

English

Computer experience

Good in office

Interplay

and Steva

progra

m for sports analysis

, Instat

References

Torgny Bendelin

,

former Head Coach

Team Sweden U18,

former

Head Coa

ch HV71

Phone: +4673 356 07 40

Klas Östman,

Head

C

oach Linköping HC senior Team

, Assistant Coach EV Zug

Phone

: +46

73 3133219

Johan Hemlin

,

former

Directo

r of sports Linköping HC

E

-

mail

:

johan.hemlin@shl.se

Phone

:

+4670 555 08 67

Christian Dolezal,

Ass Coach V

ienna Capitals, former Junior GM Vienna Capitals

E

-

mail:

dolezal@vienna

-

capitals.at

Phone: +436764656714

Atle Svensrud,

GM Lillehammer IK

E

-

Mail:

atle.svensrud@lillehammerhockey.no

Phone: +47982 36946



Pecka Alcén,

Goalie Coach Lillehammer IK

E

-

Mail:

peckaalcen@hotmail.com

Phone: +4670 6621156

Tamas Rajz,

Sport

Mang

Haromzseki Agyusok 2021

-

2022

E

-

Mail:

rajztomi6@gmail.com

Phone: +40

740043294

Reference from Players

Nick Dineen,

Player and Capt

for Lillehammer IK

E

-

mail:

nicholas.dineen@gmail.com

Phone: +47923 32763

Brendan Ellis

,

Player and Ass Capt for Lillehammer IK

E

-

mail:

brendanellis22@gmail.com

Phone: +4745917748

Zsombor Molnar

, Player Haromszeki Agyusok

E

-

mail:

Phone: +40 741609317