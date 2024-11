Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en France Hockey sur glace - Com. AAHG - Précisions de la FFHG Le bureau directeur de la Fédération Française de Hockey sur Glace (FFHG) s'étonne du communiqué publié par l'Association des Arbitres de Hockey sur Glace (AAHG) en réaction aux sanctions prononcées à la suite de l'incident survenu lors du match de Ligue Magnus entre les Boxers de Bordeaux et les Ducs d'Angers le 25 octobre 2024. Source : Communiqué de la FFHG La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 02/11/2024 à 09:00 Tweeter

Communiqué 01/11/2024

La FFHG rappelle que la Commission des Infractions aux Règles de Jeu (CIRJ) Magnus est une instance indépendante, chargée de statuer de manière impartiale et objective sur les infractions commises durant les compétitions. Composée de membres reconnus pour leur expertise et leur connaissance approfondie du hockey, notamment d'anciens arbitres de très haut niveau, la CIRJ est formée de personnalités choisies pour leur intégrité, leur maîtrise des règles du jeu et leur compréhension des exigences et des réalités de la fonction d'arbitre.



La FFHG exprime donc son profond désaccord face à toute remise en question de la compétence et de la probité des membres de la CIRJ. Les décisions de cette commission sont prises en toute indépendance et dans le respect des règles établies ; insinuer le contraire porte atteinte au travail des membres de cette instance, qui agissent toujours dans l'intérêt du hockey sur glace.



La FFHG, avec à sa tête son président Pierre-Yves GERBEAU, tient à réaffirmer son soutien envers l'ensemble des arbitres, qui œuvrent quotidiennement pour garantir l'équité et la sécurité lors des rencontres de hockey sur glace, sans lesquelles le sport ne pourrait exister. Par la voix de son président, la fédération condamne toute forme de manque de respect à leur égard et confirme que ses organes disciplinaires agissent dans ce sens, en application des règlements fédéraux adoptés par les clubs. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news DruidePanoramix a écrit le 02/11/2024 à 09:10 Rien de étonnant a ce communiqué lapidaire , les loups ne se mangent pas entre eux !!!!! Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur