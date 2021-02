Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus Hockey sur glace - Comment choisir un site de paris pour le hockey ? La concurrence entre les sites de paris sportifs est de plus en plus importante. Les utilisateurs sont confronts une diversit de choix sans prcdent. Nous avons slectionn quelques facteurs pour vous aider dans votre dcision. Ces critres ont ensuite t corrls aux spcificits du hockey sur glace. Source : Mdia Sports Loisirs / MLAB La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 24/02/2021 11:30 Tweeter Voici la liste des 4 points à prendre en compte lorsque vous choisissez votre bookmaker hockey. Une des disciplines les plus prisées par les parieurs pour faire croître leurs gains pendant la période hivernale.



1 / L’ergonomie et l’application



Offrir des supports intuitifs est un challenge technologique pour les sites de pari sportif. Souvent considéré comme un facteur secondaire, la qualité des interfaces et de la navigation est aujourd’hui un excellent moyen de comparer les opérateurs. Pour s’en rendre compte, nous vous conseillons de passer quelques secondes sur les sites pour comprendre les parcours types des utilisateurs. Vous n’avez pas besoin d’avoir de compte pour tester les sites. Notre second conseil est de prendre connaissance des notes sur L’Appstore et sur Google Playstore si vous pensez parier depuis votre mobile.







2 / L’offre de bienvenue



Les bonus d’inscription et les promotions ponctuelles sont des critères à considérer. Si les bonus de bienvenue ont une influence positive pour commencer du bon pied, nous accordons encore plus d’importance aux petits bonus réguliers. Au fil du temps, la valeur de ceux-ci est bien supérieure pour les joueurs. Concernant les offres de bienvenue, nous vous conseillons les paris remboursés ou les bonus de dépôt si vous débutez les paris sportifs.



3 / Les cotes



La générosité des cotes d’un opérateur est un critère déterminant pour augmenter vos bénéfices. Dans le temps, la multiplication des écarts de cotes peuvent créer des différences significatives. Savoir quel bookmaker propose les meilleures cotes sur le hockey est un donc un enjeu à ne pas négliger. Il peut en effet exister des disparités entre les cotes des sites de paris selon les disciplines. La majorité des sites font beaucoup d'efforts sur le football. Le hockey peut donc être parfois délaissé.



4 / Les services modernes



Lorsque vous analysez un site de paris sportif Suisse ou Français en profondeur, vous vous apercevez des disparités dans la qualité de l’offre. Il est donc primordial d’anticiper ce que vous cherchez et ce que propose le bookmaker. Pour cela essayez de déterminer quelles sont vos envies en tant que joueur. Le paris en direct, le cash out ou encore le streaming sont de bons exemples de services très excitants pour miser. Tous les sites ne sont hélas pas dotés des mêmes fonctions.



Il existe bien d'autres critères pour choisir un site de paris mais les 4 cités précédemment sont les plus importants pour prendre la bonne décision. Si vous hésitez toujours, le site lebonparisportif.com levera vos dernières interrogations. A vous de parier maintenant!

