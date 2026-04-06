Hockey en France Hockey sur glace - CommuniquÃ© Hockey Hebdo Suite aux rÃ©cents problÃ¨mes rencontrÃ©s sur notre site, nous avons procÃ©dÃ© Ã un changement d'hÃ©bergeur. Source : La rÃ©daction La rÃ©daction Posté par Hockey Hebdo le 06/04/2026 à 17:39 Tweeter





Depuis ce lundi après-midi, votre site préféré est maintenant hébergé chez "o2switch" à Clermont-Ferrand.

La propagation du changement peut prendre jusque 24h. Si vous voyez les icônes Instagram et YouTube dans l'entête de la page d'accueil, vous êtes au bon endroit.



Quelques aménagements pour la plupart imperceptibles ont été nécessaires, la plupart ont été apportés sur la console d'administration pour nos correspondants.



Les problèmes que certains parmi vous nous ont remonté avec le certificat de sécurité https devraient être corrigés.

Quelques retouches cosmétiques ont été effectuées, et d'autres seront apportées au fur et à mesure. Nous n'oublions pas non plus la portabilité du site pour les mobiles et tablettes !



Si vous constatez des dysfonctionnements ou si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous ou via notre formulaire de contact

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