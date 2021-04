Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus : Gap (Les Rapaces) Hockey sur glace - Communiqué : GAP Passe à la vitesse supérieure Hockey sur glace - Communiqué de presse de la SASP des Rapaces de Gap Source : Annonce de Gap La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 24/04/2021 à 16:00 Tweeter

Communiqué de Presse du 24/04/2021

LA SASP DES RAPACES DE GAP PASSE À LA VITESSE SUPÉRIEURE

POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES JOUEURS.

Comme vous avez pu le constater depuis ses dernières années, la ligne de conduite et le projet de la SASP des Rapaces de Gap est clair et ambitieux. Nous sommes entrés dans une phase de développement et de formation des jeunes joueurs.



Cela fera trois années que nous construisons un groupe stable avec une forte cohésion tout en incluant et en donnant la chance à de jeunes hockeyeurs locaux de progresser et d’évoluer au sein de l’effectif professionnel. Nous sommes convaincu que l’avenir et l’identité du hockey Gapençais s’inscrira dans la formation et le développement avec comme objectif l’accompagnement jusqu’à l’équipe professionnelle. Nous croyons en ce projet et à la possibilité de construire une équipe compétitive avec une grande majorité de joueurs Français. L’entente et le partenariat que nous avons avec l’équipe de Hockey sur glace des Spartiates de Marseille évoluant en division 1 est gage de la volonté de la SASP de porter à bien nos initiatives. Le challenge à court et moyen terme est donc de développer un centre de formation sur le bassin Gapençais.



Paul JOUBERT, Maxence BORTINO, Louis CIRGUES et Nans BLANC ont pu évoluer aux côtés de l’équipe professionnelle tout au long de la saison et en sont donc nos plus beaux exemples. De plus, de jeunes Français de l’équipe des Spartiates de Marseille ont régulièrement intégré le groupe Gapençais pour compléter leurs formations. Nous avons également valorisé le groupe des U17 (section mineur des Rapaces de Gap) en intégrant plusieurs joueurs lors de séance d’entrainement et le groupe des U20 en offrant la

possibilité de participer à plusieurs rencontres officielles.



Nous sommes persuadés que ces démarches seront en adéquation avec l’attachement et la ferveur que portent les gapençais pour le hockey sur glace. Nous avons pris en compte l’investissement tant financier que humain qui découle de ce projet. La SASP travaille depuis ces dernières années pour mettre à profit les ressources nécessaires à sa réalisation.



Jérôme ESCALLIER, Président des Rapaces de Gap



