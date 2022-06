Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en France Hockey sur glace - Communiqué - Liste Jean-Luc BLACHE Election 18 juin 2022 FFHG Hockey sur Glace - Election du 18 juin 2022 FFHG - Communiqué de la Liste Jean-Luc BLACHE Source : Communiqué - Liste Jean-Luc BLACHE La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 12/06/2022 à 17:38 Tweeter

Communiqué - Liste Jean-Luc BLACHE Election 18 juin 2022 FFHG L'invalidation de notre liste -prononcée le 25 mai par le comité de surveillance des élections fédérales - est en suspens. En effet, Jean Luc Blache a déposé un recours d'urgence devant le CNOSF. Celui-ci l'a trouvé bien argumenté et une conciliation est prévue ce mercredi 15 juin à 17 h. Nous verrons à ce moment-là s'il y aura une ou 2 listes pour les prochaines élections. Certaines personnes ont jugé bon de jeter le discrédit sur notre liste et notre travail. Peut-être aurait-il été judicieux de bien analyser la situation avant de tirer des conclusions aussi hâtives qu'erronées !!! Nous restons fidèles à nos engagements. En dépit de quelques manœuvres de bas étages pour tenter de nous écarter, nous sommes plus motivés que jamais pour gagner cette élection. Nous restons collectivement soudés, certains de la pertinence de nos idées et fiers du travail que nous avons déjà accompli. Visiblement, notre candidature a dérangé. Nous n'avons -pour notre part - eu aucun contact avec l'autre liste et nous n'avons pas tenté de discréditer les personnes. Ce n'est pas le cas de nos "adversaires" tels qu'ils se sont déclarés. Dommage, il y a tant à faire pour le hockey, et il nous semble que le débat d'idées aurait été plus intelligent et plus efficient pour l'avenir de notre sport. C'était sans doute trop demander à nos opposants !!! ​Pour la Liste Jean-Luc BLACHE - Laurent BELLET © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











