Division 2 : Clermont-Ferrand (Les Sangliers Arvernes) Hockey sur glace - Communiqué Clermont (HCCA) Coronavirus - Principe de précaution oblige au sein du HCCA : Ne pas exposer plus que nécessaire son personnel, ses licenciés. Source : HCCA Clermont-Ferrand HCCA / La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 07/03/2020 à 12:31





Après avoir informé les instances fédérales, Le Comité Directeur du HCCA dans son communiqué informe dans une démarche du principe de précaution qu'il a pris la décision de ne pas exposer plus que nécessaire son personnel et ses licenciées ceci dû au problème sanitaire dont doit faire face actuellement la France. Par conséquent aucun déplacement ne sera effectué ce week-end dans le Grand Est pour les Sangliers Arvernes.

Aucun communiqué de la FFHG à ce sujet au moment de la publication de ce communiqué. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











