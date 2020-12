Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en France Hockey sur glace - Communiqué CNOSF Oui au retour des spectateurs dans les stades dès le 15 décembre 2020 ! Source : Communiqué CNOSF La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 03/12/2020 à 09:31 Tweeter

Fédérations, ligues professionnelles, clubs, joueurs sont à l’unisson : pourquoi ce qui sera bientôt possible pour les cinémas, les théâtres et même les centres commerciaux ne le serait-il pas pour les stades et autres enceintes sportives recevant du public ?



Quand les places sont assises et qu’il est possible de concevoir des flux et une jauge garantissant la distanciation nécessaire, quand le port du masque est contrôlable de même que le comportement des spectateurs, quelle est la raison de continuer à exclure le spectacle sportif des mêmes droits que d’autres formes de spectacles ? Faudrait-il comprendre qu’il existe des spectacles plus « essentiels » que d’autres ? Ou que les spectateurs de sports seraient moins capables de respecter des gestes barrières que les cinéphiles ou les adeptes du shopping ?



Nous, acteurs du mouvement sportif rassemblés au sein du CNOSF, demandons unanimement au Gouvernement d’autoriser dès le 15 décembre prochain le retour du public dans les stades et les enceintes sportives, comme le propose la Ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu. Nous nous réjouissons que le Premier ministre, invité ce matin de RMC, ait laissé ouverte cette possibilité et espérons qu’elle puisse être annoncée officiellement prochainement.



Les organisateurs d’évènements sportifs ne sont pas moins responsables ni moins capables que les gestionnaires de théâtres et de cinémas de faire appliquer les protocoles sanitaires nécessaires.



Au-delà des aspects économiques non négligeables que cela représente alors que nos structures sont dans une grande difficulté, il en va aussi du rétablissement du lien social et de la solidarité essentiels à l’équilibre des territoires et du besoin de partager à nouveau des émotions autour d’une équipe.



Nous espérons que les autorités sanitaires comme le Gouvernement sauront être à l’écoute des millions de personnes qui aiment le sport et ont envie de le vivre à nouveau dans une enceinte sportive, en toute sécurité.

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur