Ligue Magnus : Grenoble (Les Brûleurs de Loups) Hockey sur glace - Communiqué de Grenoble Posté par Hockey Hebdo le 25/09/2020 à 18:24 Tweeter Premier match de la saison pour les Brûleurs de Loups Après sept mois d'arrêt la ligue Magnus revient pour la saison 2020/2021. À cette occasion, les Brûleurs de Loups effectuent leur premier déplacement à Nice. Un match à suivre en direct sur fanseat et sur l'application des Brûleurs de Loups! Coup d'envoi à 20h. ATTENTION : En raison des travaux de la patinoire, le match du 29 septembre est reporté à une date ultérieure. Réouverture de la boutique Ouverture de la boutique les mardis, mercredis et vendredis de 14h à 17h à la Patinoire Pôle Sud (1 avenue d'Innsbruck, 38 100 Grenoble). La boutique est réouverte : venez dévouvrir les nouveaux maillots de la saison 2020/2021 ainsi que la nouvelle gamme de produits dérivés ! Cliquez ici Interview exclusive d'Edo TERGLAV et de Kyle HARDY L'entraîneur en chef et le défenseur des BDL vous en disent plus sur leurs impressions, leur préparation et leurs objectifs pour cette nouvelle saison. Rendez-vous sur You Tube pour visionner cette vidéo et tout savoir sur l'esprit de l'équipe avant son premier match de la saison ! Cliquez ici Les nouveaux maillots sont là ! Les nouveaux maillots de la saison 2020/2021 sont disponibles à la boutique des Brûleurs de Loups. Habillez-vous pour 60€ aux couleurs de votre équipe ! La boutique des Brûleurs de Loups vous ouvre ses portes les mardis, mercredis et vendredis de 14h à 17h à la Patinoire Pôle Sud (1 avenue d'Innsbruck, 38 100 Grenoble) Cliquez ici © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo