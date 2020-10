Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus : Angers (Les Ducs) Hockey sur glace - Communiqué de presse du président des Ducs d’Angers Communiqué de presse de Michael Juret, Président des Ducs d'Angers Source : Communiqué de presse d'Angers La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 23/10/2020 à 07:54 Tweeter



"Nous prenons acte de la décision du gouvernement de placer le Maine-et-Loire en zone d'alerte renforcée, nous imposant ainsi à tous, un couvre-feu à partir de vendredi soir minuit.

Dans un premier temps, je vous confirme que le match nous opposant à l'équipe de Rouen demain soir à partir de 20h30 à l'Angers Iceparc aura bien lieu. C'est donc avec un grand plaisir que nous nous retrouverons dans un Angers Iceparc à guichet fermé. Pour cette rencontre, les modalités d'organisation restent inchangées par rapport aux trois derniers matchs qui se sont déroulés dans notre belle patinoire.



Pour la suite du championnat la quasi-totalité des équipes (9/12) sont désormais soumises au couvre-feu à domicile. Bien entendu, nous restons à l'écoute des directives de la Fédération Française de Hockey sur Glace ainsi que des demandes de reports de matchs de nos partenaires de jeu. Comme cela a toujours été le cas, nous participerons activement, aux différentes réunions qui nous seront proposées à ce sujet.



Dans cette période inédite et complexe, nous comptons plus que jamais sur le soutien de nos partenaires et de nos supporters pour nous aider à surmonter cette épreuve. Il est évident que la survie des clubs et plus généralement du Hockey Français passe par l'implication de tous.



De notre côté, l'ensemble de la structure que je préside, s'engage à maintenir le niveau de spectacle pour offrir à tous une véritable parenthèse, un moment de répit, de bonheur et de convivialité, afin de rendre plus douce cette période si compliquée. Nous continuerons à travailler en ce sens tout en gardant pour priorité la protection et la sécurité de tous."



Michaël JURET

Président des Ducs d'Angers



