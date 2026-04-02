Ligue Magnus : Gap (Les Rapaces) Hockey sur glace - Communiqué des RAPACES À l’approche du dernier match à domicile de la saison, le capitaine des Rapaces, Chad Langlais, a souhaité adresser un message avant cette rencontre importante. Source : Communiqué de Gap La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 02/04/2026 à 18:32 Tweeter



Chad Langlais - Communiqué 2 avril 2026 « On essaie, comme on peut, de continuer à travailler dur chaque jour et de se battre les uns pour les autres.

Ce dernier match à domicile est très important pour nous. On veut finir devant notre public avec fierté et tout donner sur la glace pour aller chercher une victoire. Le soutien de nos supporters compte énormément. Surtout dans les moments compliqués, ils ont été là toute la saison et nous les en remercions sincèrement.

Leur énergie à la patinoire nous pousse toujours à nous dépasser. On espère voir beaucoup de monde vendredi pour nous encourager et vivre tous ensemble un beau moment à la patinoire. »









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