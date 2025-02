Hockey en France Hockey sur glace - Communiqué du Président P.Y. Gerbeau Révision du tableau des sanctions disciplinaires ! Communiqué du Président Pierre-Yves Gerbeau Source : FFHG - Communiqué du Président P.Y. Gerbeau La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 23/02/2025 à 17:00 Tweeter « Dans les derniers mois et à l’occasion de différentes compétitions, des joueurs, en percutant ou en agressant des arbitres, ont mis l’intégrité physique de ceux-ci en jeu. Alors même qu’une vaste réforme du système de l’arbitrage du hockey français est engagée avec comme composantes majeures le respect et la communication apaisée entre les acteurs du jeu, ces faits sont inacceptables et vont à l’encontre des valeurs que portent la FFHG et le Hockey sur Glace.

Les décisions des différentes instances disciplinaires de la Fédération sont conformes aux règlements de la Fédération Internationale (IIHF) et de la FFHG et il n’est pas question de remettre en cause ces instances. Cependant, j’ai proposé au bureau directeur, réuni ce jeudi 20 février, de lancer une révision du tableau des sanctions disciplinaires afin de les modifier pour mieux protéger nos officiels de jeu.

Le Bureau Directeur l’ayant validée, une réforme sera présentée à la prochaine Assemblée Générale programmée le 21 juin prochain et sera soumise au vote des clubs. »

