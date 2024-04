Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus Hockey sur glace - Communiqué FFHG : Accession en Magnus La Fédération communique sur l'accession en Ligue Magnus pour la saison prochaine Source : hockeyfrance.com La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 25/04/2024 à 18:33 Tweeter

Dans la continuité de la fin de la saison sportive 2023-24, le Bureau directeur de la FFHG s’est réuni le vendredi 19 avril 2024. Le Bureau directeur a décidé, à l’unanimité des membres présents de confirmer l’impossibilité règlementaire pour le club de Nantes d’accéder à la Synerglace Ligue Magnus suite à son titre de champion de France de Division 1, du fait que le club n’a pas déposé de dossier d’accession dans les conditions prévues à l’annexe AS3 du règlement des activités sportives.

En conséquence, de valider le maintien du club de Briançon en Synerglace Ligue Magnus en sa qualité de 12ème du championnat de France de SLM et dans la mesure où ce dernier respecte le cahier des charges de la division. Cette accession reste conditionnée à la validation définitive du club par la commission nationale de suivi et de contrôle de gestion. Le Bureau directeur a également rendu sa décision concernant les dossiers d’accession en SLM déposés en cours de saison par les clubs de Caen et Dunkerque, à savoir : dans l’hypothèse où un club de cette division serait rétrogradé administrativement, le club de Dunkerque pourrait accéder à la SLM pour la saison 2024.25, sous réserve de validation définitive du club par la CNSCG, sur la base des comptes clôturés au 30 avril 2024 et du budget prévisionnel 2024.25. Le dossier du club de Caen n’a quant à lui pas été validé.



Cette décision servira de fondement à un éventuel repêchage en Synerglace Ligue Magnus pour la saison 2024/25.











