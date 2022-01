Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus Hockey sur glace - Communiqué FFHG - Adaptation à la situation sanitaire En fin de semaine dernière, les clubs de Synerglace Ligue Magnus ont validé à l’unanimité les adaptations proposées par la Commission Magnus pour faire face aux contraintes de la crise sanitaire. Ces propositions ayant été validées par le comité directeur de la FFHG, elles prennent effet dès cette semaine. Source : Communiqué de la FFHG -18/01/2022 La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 19/01/2022 à 09:05 Tweeter Tout d’abord, l’ensemble des acteurs a rappelé le principe déjà acté en début de saison que la formule du championnat doit être jouée dans son intégralité.



Cependant, afin de faire face aux impacts de la crise sanitaire, incluant notamment de nombreux reports de matchs liés à des cas de Covid, le calendrier a été aménagé ; des matchs ont été placés sur la semaine de la trêve internationale de février et sur le jour de la finale de la Coupe de France. Il a également été décidé de décaler le début des playoffs de quelques jours grâce à un calendrier condensé du premier tour. A ce jour, l’ensemble des matchs a pu être replacé.



Afin de jouer plus de matchs, même avec un effectif contraint, il a également été décidé de modifier les critères de report de match pour cause de Covid. Alors que depuis le début de la saison, une équipe pouvait demander le report d’un match à partir de 5 joueurs testés positifs sur l’ensemble de son effectif, à partir de cette semaine, il faudra 7 joueurs positifs ou 2 gardiens de but sur une liste déposée de 22 joueurs (dont au minimum 2 gardiens) pour décaler un match.



Enfin, il a été décidé que, si malgré ces mesures et les efforts de tous pour jouer l’ensemble des matchs prévus, une équipe ne pouvait pas jouer 1 ou plusieurs matchs à la fin de la période de la saison régulière, cette équipe se verrait appliquer, pour ces matchs non joués, la moyenne des points acquis sur l’ensemble de ses matchs joués depuis le début de la saison.



Avec l’ensemble de ces adaptations, en espérant une évolution favorable de la crise sanitaire, l’ensemble des acteurs pense pouvoir aller au terme du calendrier tel qu’initialement prévu. Des réunions régulières entre les instances fédérales et les clubs sont prévues pour piloter la fin de la saison.



D’un point de vue économique, les clubs de la Synerglace Ligue Magnus ont pu clôturer leur exercice 2020-2021 sans catastrophe et ce grâce aux aides de l’État, au soutien de leurs collectivités locales et de leurs partenaires privés. Pour la saison en cours, nous sommes dans l’attente de la définition des aides annoncées par l’Etat, car si les contraintes actuelles devaient perdurer, elles impacteraient alors fortement les clubs.

