Hockey sur glace - Communiqué FFHG : La CHL et le CC sont attribuées à... A l'issue d'une saison sportive pour le moins atypique, crise sanitaire oblige, il restait à la fédération à désigner les équipes qualifiées pour disputer les Coupes européennes, Champions Hockey League (CHL) et Continental Cup (CC), la saison prochaine. Source : Communiqué de le FFHG - 04/05/2021 14:52 La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 04/05/2021 à 17:39

Communiqué de le FFHG - 04/05/2021 14:52



Le règlement définit une hiérarchie pour les 2 attributions : Champion de France / Vainqueur de la Coupe de France / Vainqueur de la saison régulière / Finaliste du Championnat de France / Finaliste de la Coupe de France.



Si pour la CHL la stricte application du texte attribue la place au club de Rouen, Champion de France et vainqueur de la saison régulière, la situation était inédite pour la CC.



Faute de vainqueur et de finaliste de la Coupe de France du fait de son interruption définitive au stade des 16ème de finale, faute d’un finaliste de la SLM du fait de la non-tenue de play-offs, un vide réglementaire est apparu (la Commission Statuts et Règlements est mandatée pour le combler).



La question s’est alors posée de qualifier, soit le second de la saison régulière de SLM (Angers), en proximité avec un statut de finaliste, soit le dernier vainqueur en date de la Coupe de France (Amiens).



Ce choix a été évoqué successivement avec Mickael JURET et Patrick LETELLIER, présidents des clubs d’Angers et d’Amiens, qui ont bien sûr tous deux exprimé leur fort intérêt quant à une participation de leur équipe à la CC la saison prochaine. Tous les deux ont conclu cette phase de concertation en déclarant que les données avaient été clairement posées, qu’il revenait à la fédération de trancher, et qu’ils s’en tiendraient à sa décision. Dans un esprit de sportivité qu’il faut souligner, chacun a ajouté qu’il serait le premier supporter de l’équipe ainsi qualifiée en CC.



L’usage, depuis la création de la CC, est d’attribuer la place qualificative pour cette Coupe Européenne au vainqueur de la Coupe de France. La Fédération est très attachée à cet usage, qui concourt au prestige de la Coupe de France et, par voie de conséquence, de tous les clubs qui y participent, en maintenant un lien entre ceux-ci et la compétition continentale. Dans cette optique, et sans rien enlever aux résultats remarquables obtenus cette saison par l’équipe d’Angers en SLM, la place en CC sera attribuée au club d’Amiens, en sa qualité de dernier vainqueur de la Coupe de France, saison 2019-2020.



C’est ainsi que, lors de sa réunion du 30 avril 2021, le Comité directeur, sur proposition du Bureau directeur, a entériné à l’unanimité l’attribution des Coupes européennes pour la saison prochaine : la Champions Hockey League à Rouen & la Continental Cup à Amiens. Place au sport !

Thib49 a écrit le 04/05/2021 à 21:58 Beau communiqué, qui fini par place au sport maintenant !!!en récompensant une équipe qui a fait l impasse sur la saison au détriment d une équipe qui a porté avec honneur ses couleurs pendant toute la saison .











