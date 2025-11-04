 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Division 1
Hockey sur glace - COMMUNIQUE FFHG - Lyon vs Valenciennes
 
Communiqué de la FFHG suite à la rencontre Lyon vs Valenciennes !
 
Source : Communiqué FFHG La rédaction/cs
Posté par Hockey Hebdo le 11/12/2025 à 13:33
 
Communiqué du 10 Déc 2025 12:12   /   DIVISION 1
 
La commission D1 D2 D3 s’est réunie en date du 28 novembre 2025 suite au non-respect par le club de Lyon des dispositions de l’article 8.3 du règlement des activités sportives relatives au nombre minimum de joueurs formés localement à inscrire sur la feuille de match, lors de la rencontre du championnat de France de Division 1 ayant opposé Lyon à Valenciennes le 22 novembre 2025

En raison de ce manquement, la commission a rendu la décision suivante :
  • Match perdu par le club de Lyon (score : 0 – 5) ;
  • Moins un point au classement dans la mesure où le match donnait lieu à l’attribution de points au classement ;
  • 1000 euros d’amende avec sursis.
Par conséquent, l’équipe adverse (Valenciennes) est désignée gagnante du match sur tapis vert et obtient les points de classement correspondant à un match gagné dans le temps règlementaire le cas échéant.

Le club de Lyon dispose d’un délai de 7 jours pour faire appel de la décision.
 


Photo hockey COMMUNIQUE FFHG - Lyon vs Valenciennes - Division 1


 
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 