Communiqué du 10 Déc 2025 12:12 / DIVISION 1

La commission D1 D2 D3 s’est réunie en date du 28 novembre 2025 suite au non-respect par le club de Lyon des dispositions de l’article 8.3 du règlement des activités sportives relatives au nombre minimum de joueurs formés localement à inscrire sur la feuille de match, lors de la rencontre du championnat de France de Division 1 ayant opposé Lyon à Valenciennes le 22 novembre 2025



En raison de ce manquement, la commission a rendu la décision suivante :

Match perdu par le club de Lyon (score : 0 – 5) ;

Moins un point au classement dans la mesure où le match donnait lieu à l’attribution de points au classement ;

1000 euros d’amende avec sursis.