|Hockey sur glace - COMMUNIQUE FFHG - Lyon vs Valenciennes
|Communiqué de la FFHG suite à la rencontre Lyon vs Valenciennes !
|le 11/12/2025 à 13:33
Communiqué du 10 Déc 2025 12:12 / DIVISION 1
La commission D1 D2 D3 s’est réunie en date du 28 novembre 2025 suite au non-respect par le club de Lyon des dispositions de l’article 8.3 du règlement des activités sportives relatives au nombre minimum de joueurs formés localement à inscrire sur la feuille de match, lors de la rencontre du championnat de France de Division 1 ayant opposé Lyon à Valenciennes le 22 novembre 2025
En raison de ce manquement, la commission a rendu la décision suivante :
- Match perdu par le club de Lyon (score : 0 – 5) ;
- Moins un point au classement dans la mesure où le match donnait lieu à l’attribution de points au classement ;
- 1000 euros d’amende avec sursis.
Par conséquent, l’équipe adverse (Valenciennes) est désignée gagnante du match sur tapis vert et obtient les points de classement correspondant à un match gagné dans le temps règlementaire le cas échéant.
Le club de Lyon dispose d’un délai de 7 jours pour faire appel de la décision.
