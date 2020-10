Hockey en France Hockey sur glace - Communiqué FFHG : Mesures sanitaires Source : FFHG La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 19/10/2020 à 16:00 Tweeter Communiqué de la FFHG



" Suite aux dernières décisions du gouvernement liées à la crise sanitaire, la Fédération organise une large concertation depuis la fin de semaine dernière afin de faire le point sur l’impact de ces mesures sur le fonctionnement des clubs et des compétitions.

Le Bureau Directeur de la FFHG se réunira mardi soir pour regarder l’ensemble des options qui se présentent au Hockey Français.

L’objectif reste quoi qu’il en soit d’essayer de maintenir le maximum d’activités dans le respect des protocoles sanitaires afin que les clubs survivent à cette saison aussi bien sportivement que financièrement. "



Nouvelles mesures pour le sport Communiqué FFHG du 17/10/2020 (Lien)



© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news hola a écrit le 19/10/2020 à 18:09 La psychose de pseudos- scientifiques,la politique de la peur,le matraquage sur la covid 19 au quotidien,

la gabégie financière etc.. sont en train de créér

le mausolée de l'économie française et dans une moindre mesure celui du sport français dont il est question ici. Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











